Palabra, memoria y resistencia: así arrancó el Festival Literario de la Diáspora en Cartagena

En el marco del Día de la Afrocolombianidad, Cartagena de Indias fue escenario de la primera edición del Festival Literario de la Diáspora, un encuentro cultural que reúne las voces afrodescendientes de la literatura, la cocina tradicional y el cine.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada inaugural arrancó con casa llena. El taller ‘Semillas de Palabra’, liderado por la lingüista y literata Brillit Sossa, abrió oficialmente la agenda del festival demostrando el poder de la lectura afro y la lectoescritura con enfoque racial, marcando el tono de lo que sería una mañana cargada de sentido.

La programación continuó con el conversatorio “El Ñeque como símbolo de resistencia de la cultura caribeña”, protagonizado por la matrona palenquera Flor Salas Orozco en conversación con la escritora Laura Romero López. El espacio no solo exploró el valor cultural e histórico de esta bebida ancestral, sino que permitió al público vivirlo, probarlo y brindar con él como acto de memoria colectiva.

La jornada finalizó con el conversatorio “Río en voz de Boga”, un diálogo entre Benjamín y Máximo Alemán con Rodrigo Paredes, que abordó la obra poética anfibia de Candelario Obeso, uno de los referentes más potentes de la literatura afrocolombiana.

“Ver esta sala llena desde el primer día nos confirma que este espacio era necesario y urgente. El festival surge de la necesidad de crear espacios donde las comunidades afrodescendientes puedan narrarse desde su propia voz y construir memoria colectiva desde la palabra y el legado de los saberes que nos representan”, expresó Rosmery Armenteros Herrera, directora general del Festival Literario de la Diáspora.

Desde su primer día, Felidiaspora se consolida como una plataforma de diálogo, creación y resistencia que busca visibilizar las narrativas afro desde la literatura, la oralidad, el arte y los saberes ancestrales.

El festival continúa hoy, 22 de mayo, con una agenda amplia y de entrada libre hasta completar aforo, en los escenarios de la Cooperación Española, Casa Bolívar y el Santuario San Pedro Claver, en Cartagena, continuará en Santa Marta 27 de mayo en el conversatorio “Hablemos de la diáspora: qué- quiénes-cómo” en la Librería Café de Pombo a las 6:00 pm.