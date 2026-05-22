A la cárcel hombre que habría intentado asesinar a un joven durante una fiesta en Cartagena

Por petición de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento carcelaria a Daniel José Rodríguez López, presuntamente responsable de los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ambas conductas agravadas.

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Los hechos investigados ocurrieron la madrugada del 10 de marzo de 2025 en una fiesta que se cumplía en la cancha de fútbol del barrio Los Calamares, en Cartagena. Al parecer, en medio de la celebración el procesado habría discutido con varias personas, y luego abandonó el lugar para regresar en una motocicleta desde la cual, se cree, accionó un arma de fuego contra ellos.

En el ataque resultó herido un joven de 22 años, quien fue trasladado a un centro asistencial donde se recuperó satisfactoriamente. Rodríguez López negó su responsabilidad frente a los cargos en su contra, durante las audiencias concentradas. Daniel José Rodríguez López fue notificado de la medida en su contra, en un centro carcelario donde se encuentra privado de la libertad por otros hechos.