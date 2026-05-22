Agencia internacional Fitch Ratings reafirma confiabilidad financiera de Bolívar

El departamento de Bolívar continúa consolidándose como un territorio confiable y con estabilidad financiera. Así lo confirmó la firma internacional Fitch Ratings, que reafirmó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo del departamento en ‘A+(col)’ y ‘F1(col)’, manteniendo además una perspectiva estable.

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La decisión de la calificadora se sustenta en el buen desempeño financiero alcanzado por Bolívar durante 2025, especialmente por el fortalecimiento de sus ingresos tributarios, el crecimiento del recaudo y la capacidad de mantener balances operativos sólidos.

“Es una ratificación del buen manejo de las finanzas que hemos tenido. Los bolivarenses pueden estar tranquilos porque el departamento va a una senda de inversión y equidad que les traerá muchos beneficios”, expresó la secretaria de Hacienda de Bolívar, Lanny Quintero.

De acuerdo con el informe, el departamento registró un balance operativo de $243.985 millones, impulsado principalmente por un incremento del 26% en los ingresos tributarios y en la participación del monopolio de licores frente a 2024.

Fitch destacó especialmente el comportamiento positivo de varias rentas departamentales, entre ellas:

- El crecimiento de la estampilla pro-desarrollo en 109%;

- El impuesto de registro en 23%;

- El impuesto sobre vehículos automotores en 20%;

- El impuesto al consumo de cerveza en 10%.

Asimismo, la agencia resaltó que el conjunto de estampillas creció 96%, resultado asociado al nuevo estatuto tributario, mayores labores de fiscalización y gestión administrativa, así como al dinamismo de la inversión territorial.

Otro de los aspectos relevantes del informe es que Fitch proyecta que Bolívar mantendrá un desempeño presupuestario estable en el mediano plazo, con márgenes operativos sostenibles y capacidad para atender sus compromisos financieros.

La calificadora también reconoció la disciplina fiscal del departamento y la adecuada administración de su deuda pública, indicando que no existen concentraciones importantes de riesgo en su perfil de amortización y que la deuda está denominada completamente en moneda nacional.

Para la Gobernación de Bolívar, esta reafirmación representa un mensaje de confianza para inversionistas, entidades financieras, organismos de cooperación y ciudadanía, al ratificar que el departamento avanza con responsabilidad fiscal, fortalecimiento institucional y sostenibilidad financiera.

El informe también ubica el perfil financiero del departamento en categoría ‘aa’, destacando la capacidad de Bolívar para respaldar el servicio de su deuda con flujo de caja anual y mantener indicadores sostenibles en el tiempo.

Con esta decisión, Bolívar se mantiene entre las entidades territoriales del país con mejores indicadores de estabilidad y gestión financiera, consolidando un entorno favorable para la inversión, el desarrollo regional y la ejecución de proyectos estratégicos para los bolivarenses.