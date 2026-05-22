Oficializan a la Champeta y la Cultura Picotera como Patrimonio Cultural de Colombia

En una fecha propicia para honrar nuestras raíces como lo es el Día de la Afrocolombianidad, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en un trabajo articulado con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), formalizó la entrega de la resolución que otorga el estatus de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación a la Champeta y a la Cultura Picotera. El emblemático Teatro Adolfo Mejía se transformó en el escenario de este encuentro histórico, donde portadores, creadores, gestores y la institucionalidad cultural se unieron para celebrar la grandeza de nuestra identidad caribeña.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A partir de esta declaratoria, los gobiernos departamentales, distritales y municipales asumen la responsabilidad técnica y política de respaldar e implementar el Plan Especial de Salvaguarda (PES). Este instrumento se convierte en la hoja de ruta institucional para asegurar que los componentes gráficos, sonoros, dancísticos y tradicionales de esta manifestación sean preservados con la participación protagónica de sus comunidades.

Este hito representa la consolidación de un proceso social que el IPCC ha venido acompañando con total compromiso técnico y comunitario, impulsando una ruta que nació desde las bases barriales en 1997 junto a la Fundación Roztro y colectivos fundamentales como ASOMUSICHAMPETA y Asodanza Champeta, logrando blindar este valioso tejido cultural como memoria viva del país.

”Este logro nace de décadas de trabajo comunitario, investigación, resistencia y organización. Es un tributo de los barrios del Caribe colombiano y de una cultura que resistió para brillar. La champeta fue segregada durante casi tres décadas y hoy por fin, gracias al esfuerzo de todos los sectores sociales e instituciones, se logra este hito que la reconoce como un patrimonio que es orgullo de todos los cartageneros y también de todos los colombianos", afirmó la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona.

La oficialización de esta declaratoria activa los mecanismos técnicos de salvaguarda para proteger los componentes sonoros, dancísticos, gráficos y tradicionales en los sectores populares. Rafael Escallón Miranda, impulsor de este proceso, precisó los alcances del mecanismo institucional.

”A partir de ahora se activará un plan especial de salvaguardia, que funciona como la constitución de este conjunto de expresiones. Este plan contempla proteger iniciativas fundamentales como el Festival Afrocaribe de Música Champeta, el Museo Decolonial de la Champeta, el Centro de Memoria Histórica en el Biblioparque San Francisco, la danza, el género musical y la cultura picotera", explicó Escallón Miranda.

Por su parte, Viviano Torres, pionero del género y presidente de ASOMUSICHAMPETA, reflejó el profundo significado emocional que tiene esta victoria para los creadores de los barrios populares.

”Siento mucha alegría y mucho regocijo. Pensé que no recibiría este reconocimiento en vida, pero gracias a Dios se dio y me puedo ir tranquilo. Esperamos que se avance en los proyectos para seguir transmitiendo este legado de generación en generación", manifestó Torres conmovido.

Compromiso técnico e institucional de la ciudad

Para el IPCC, este paso reafirma la misión de visibilizar, proteger y dignificar las manifestaciones tradicionales que nacen en las comunidades y que configuran la riqueza patrimonial de Cartagena.

”Este logro trascendental representa la dignificación de nuestra identidad, pues la Champeta no se reduce a un género musical, sino que es un conjunto de expresiones culturales vivas que integra la música, la danza, la lengua palenquera, la cultura picotera y la memoria de un pueblo”, aseguró Shirley Tuñón, directora del IPCC.

Tuñón, añadió: “Por mucho tiempo estas manifestaciones recibieron un tratamiento de marginalidad y estigmatización, pero hoy, gracias a una lucha obstinada y a una firme resistencia, conquistaron espacios y se bailan con total libertad. Desde el IPCC reiteramos el compromiso de trabajar de manera articulada en la implementación de su Plan Especial de Salvaguarda”.

Asimismo, la administración distrital destacó la importancia de este reconocimiento como un acto de validación social para el talento y la historia de las comunidades barriales.

”Este es un acto de justicia histórica con las barriadas y la identidad popular cartagenera. La champeta y el picó son nuestra esencia, el alma de nuestras fiestas, y desde el gobierno distrital daremos todo el respaldo institucional para asegurar que este patrimonio se proteja y se dignifique como merece", enfatizó el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

A partir de este momento, el compromiso de la institucionalidad local y de las Mesas Permanentes de la Cultura Picotera se vuelca hacia la ejecución de este marco de protección, garantizando que un patrimonio vivo —hecho de gráfica, sonido, danza y saberes intergeneracionales— continúe dignificando el sentir de los sectores populares colombianos.