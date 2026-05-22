Cartagena conmemoró el Día Nacional de la Afrocolombianidad

El alcalde Dumek Turbay Paz, a través de acciones diferenciales e inclusivas generadas desde el Programa de Asuntos Étnicos de la Alcaldía de Cartagena, por segunda vez consecutiva en su administración promovió la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad con el Afro Caribe Fest 2026.

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Se trata de una iniciativa donde actores representativos de la comunidad y territorios afrodescendientes de la ciudad tuvieron un espacio de socialización, analisis y exaltación de su memoria histórica, su herencia cultural ancestral y la promoción de los activos de desarrollo que esta comunidad ha aportado al fortalecimiento de la identidad y sus valores sociales.

En una jornada coordinada por el Programa de Asuntos Étnicos de la Secretaría del Interior, en cooperación con diversos liderazgos afros de la ciudad, contó con más de 350 asistentes, entre quienes estuvieron: actores institucionales y de organizaciones civiles afrodescendientes, población cartagenera y algunos turistas, quienes se dieron cita en el Teatro Adolfo Mejía para disfrutar de una programación que incluyó un conversatorio, variadas intervenciones musicales, una obra teatral y muestras de etnoemprendimientos.

“Hoy, en esta segunda edición continua del Afro Caribe Fest 2026: del África al Caribe, pudimos exaltar nuetra memoria ancestral, nuestra fuerza y belleza como comunidad afrodescendiente cartagenera, y nuestros orígenes desde África hasta nuestras potencialidades como aporte al desarrollo socioeconómico y el fortalecimiento cultural de la ciudad”, manifestó María del Carmen Torres, directora del Programa de Asuntos Étnicos del Distrito de Cartagena.

El mapalé y el bullerengue retumbó

La jornada inició con dos intervenciones del baile del Mapalé, ejecutados por grupos de danza folclórica infantil y juvenil que transmitieron que la memoria histórica afro sigue más viva que nunca en las generaciones presentes y en los liderazgos futuros, como parte de un proceso que está también apalancado desde la institucionalidad a través de los diferentes programas que lidera el alcalde Dumek Turbay a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

Asimismo, las Cantadoras de Membrillal dijeron presente con una puesta en escena que en aire de bullerengue resaltó el 21 de mayo 1855, una fecha que partió la historia étnica en el país y que hoy se traduce en fuerza, memoria ancestral y tradición para la comunidad afrodescendiente, porque permite que se exalte su identidad, resistencia y herencia afrocaribeña.

“Hoy conmemoramos el Día de la Afrocolombianidad, una fecha en la que honramos la memoria y el legado de nuestras comunidades afrodescendientes y su gran aporte a la cultura, nuestra identidad y nuestras tradiciones”, resaltó Shirley Tuñon Vázquez, directora del IPCC.

Del África al Caribe

Como plato fuerte de la programación, se desarrolló un panel que exaltó la memoria, la herencia y la resistencia de la comunidad negra en la historia cartagenera, desde diferentes escenarios sociales y, principalmente, culturales, como se dio desde la diáspora africana y luego la construccion de una nueva identidad, desde el territorio cartagenero.

Este espacio fue moderado por Rodrigo Alfaro, uno de los liderazgos jóvenes vivos de la ciudad que trabajan diariamente por la dignificación de la comunidad. Los panelistas fueron Dayana Medrano Molina, abogada especialista en temas patrimoniales y de arraigo territorial; Belmir Caraballo Molina, gestor cultural y etnoeducador; Manuel Pérez, magister en educación con énfasis en interculturalidad, uno de los principales guardianes de la lengua palenquera; y, finalmente, Samuel Martínez, músico y amante de la champeta y los sonidos del Caribe, con reconocimientos notables por su trabajo en África y el Carnaval de Barranquilla.

“Para mí este pánel fue un éxito porque nos permitió socializar todo ese acervo cultural que tenemos como comunidad afrodescendiente para que todos seamos conscientes de la importancia de nuestra historia pero también de lo que aportamos a la ciudad”, manifestó Belmir Caraballo, gestor cultural y etnoeducador que intervino en el panel.

Finalmente, la jornada permitió la promoción de 12 etnoemprendimientos, impulsados desde la administración distrital liderada por el alcalde Dumek Turbay Paz. Estas iniciativas impulsan el desarrollo económico y social no solo de las familias que las involucran o de sus comunidades, sino de la ciudad en general porque además de impulsar la productividad, lo hacen con la inclusión participativa en la promoción de una ciudad de derechos, centro del plan de desarollo de vigente programa de la ciudad.

“Este espacio es muy valioso y me parece espectacular porque a través de él estamos salvaguardando la cultura afroétnica, teniendo en cuenta que todo lo que tenemos aquí hace parte de nuestra identidad como afrodescendientes de Cartagena”, comento Eileen Bellido, en calidad de representante de su emprendimiento Etnia by Pelu.

La cartagenera Saia Vergara Jaime, actual viceministra nacional de Cultura, también estuvo presente en el Afro Caribe Fest 2026, para conmemorar el Día Nacional de la Afrocolombianidad, en el que tuvo un espacio para dirigirse a los asistentes en el Teatro Adolfo Mejía: “Esta es un espacio invaluable para conscientizarnos de nuestra historia, del mestizaje que nos acompaña y poner en valor toda la riqueza de nuestra herencia, desde dónde venimos y quienes somos como sociedad”.

El momento más esperado del evento fueron las intervenciones musicales de Edwin El Maestro y el Grupo Kusima, dos de los máximos representantes de la champeta en Cartagena, quienes pusieron a todos los asistentes a gozar.

Con este tipo de espacios conmemorativos y por la dignificación de nuestra historia viva, la Alcaldía de Cartagena, encabezada por Dumek Turbay Paz, ratifica su compromiso por seguir haciendo de la ciudad un territorio que acoge la afrocolombianidad como un pilar invaluable de su identidad.