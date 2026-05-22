¿Es normal alegrarse porque le vaya mal a otra persona? Esto dice escritora Victoria Martín

En diálogo con 6AM W, Victoria Martín, humorista, cómica, guionista, escritora y directora habló sobre ‘Se tiene que morir mucha gente’, una novela de ficción que aborda temas de la amistad femenina, pero también sobre si es normal alegrarse porque a otra persona le vaya mal.

“Es una comedia dramática y la protagonista está muy mal, entonces toma malas decisiones. Sabe que no está bien, pero siente que su vida está estancada, y el ver que a sus amigas les pasan esas cosas que le gustaría a ella le crean controversias que no le dejan vivir”, afirmó.

Destacó que en la vida real como en la historia, que se basa en tres amigas de la infancia, en ocasiones cuando se está pasando por un mal momento, puede que no se sea una buena persona.

“Ellas (las amigas) llegaron a cierta edad y piensan en la vida que querían y se dan cuenta que no son lo que deseaban. Entonces comienza la introspección y el enfrentamiento con una realidad que es dura”, dijo.

Recordó que se trata de un punto de vista de un personaje de ficción, por lo que no es una serie aspiracional, aunque reconoció que muchas personas se pueden sentir identificadas con la trama.

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