El Pulso del Fútbol, 22 de mayo de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el caso hipotético de escoger un partido ideal para la final de un Mundial. Steven dijo: “Yo escogería para una final de un Mundial un Argentina-Brasil, es como un Real Madrid-Barcelona en la final de una Champions”. Sobre el tema César agregó: “Yo escogería a Colombia-Francia, usted me dice que eso es populista, pero es lo que yo soñaría. Pero lo ideal sería un Francia-Brasil”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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