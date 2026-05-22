Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 may 2026 Actualizado 19:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

El Pulso del Fútbol, 22 de mayo de 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre los 10 mejores jugadores de la historia en el balompié.

RIYADH, SAUDI ARABIA - MAY 21: Cristiano Ronaldo of Al Nassr celebrates scoring his team&#039;s fourth goal during the Saudi Pro League match between Al Nassr and Damac at Al Awwal Park on May 21, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

RIYADH, SAUDI ARABIA - MAY 21: Cristiano Ronaldo of Al Nassr celebrates scoring his team's fourth goal during the Saudi Pro League match between Al Nassr and Damac at Al Awwal Park on May 21, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images) / Yasser Bakhsh

RIYADH, SAUDI ARABIA - MAY 21: Cristiano Ronaldo of Al Nassr celebrates scoring his team&#039;s fourth goal during the Saudi Pro League match between Al Nassr and Damac at Al Awwal Park on May 21, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google
James Rodríguez ¿Víctima o Villano? El Pulso del Fútbol, 22 de mayo de 2026

James Rodríguez ¿Víctima o Villano? El Pulso del Fútbol, 22 de mayo de 2026

00:00:0041:59
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el caso hipotético de escoger un partido ideal para la final de un Mundial. Steven dijo: “Yo escogería para una final de un Mundial un Argentina-Brasil, es como un Real Madrid-Barcelona en la final de una Champions”. Sobre el tema César agregó: “Yo escogería a Colombia-Francia, usted me dice que eso es populista, pero es lo que yo soñaría. Pero lo ideal sería un Francia-Brasil”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir