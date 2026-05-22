RIYADH, SAUDI ARABIA - MAY 21: Cristiano Ronaldo of Al Nassr celebrates scoring his team's fourth goal during the Saudi Pro League match between Al Nassr and Damac at Al Awwal Park on May 21, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images) / Yasser Bakhsh

James Rodríguez ¿Víctima o Villano? El Pulso del Fútbol, 22 de mayo de 2026 00:00:00 41:59 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el caso hipotético de escoger un partido ideal para la final de un Mundial. Steven dijo: “Yo escogería para una final de un Mundial un Argentina-Brasil, es como un Real Madrid-Barcelona en la final de una Champions”. Sobre el tema César agregó: “Yo escogería a Colombia-Francia, usted me dice que eso es populista, pero es lo que yo soñaría. Pero lo ideal sería un Francia-Brasil”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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