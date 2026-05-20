Tras reunión con Uribe, Paloma Valencia critica tácticas de odio del Pacto Histórico

Rionegro, Antioquia

Paloma Valencia rechazó el hostigamiento a la familia del expresidente Uribe, al que consideró una grave falta de respeto. La senadora señaló que la política no debe incluir ataques a los hogares de los adversarios, pues esto genera incertidumbre y miedo en las familias. Asimismo, acusó al Pacto Histórico y a su candidato presidencial, Iván Cepeda, de emplear tácticas de odio, confrontación e instigación a la violencia como método político.

Valencia expuso que los actos de las últimas horas no se trataron de una simple toma para pintar, ya que, tal como quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, se observaron personas armadas con puñaletas. “Fue una acción organizada, con Iván Cepeda como instigador de la confrontación y la violencia. Eso es inaceptable, y es la manera como esta gente quiere conducir este país. Esto debe tener una repercusión”, afirmó.

Por otra parte, la candidata fue crítica con la postura del presidente Gustavo Petro, a quien le señaló tener doble rasero: se indigna cuando mencionan a su propia familia, pero tolera el hostigamiento contra la familia de Uribe.

“Cuando se trata de los hijos de él, sí se pone muy bravo si alguien les dice algo. Pero le parece muy bien que vengan a hostigar a la esposa del presidente Uribe. Yo me preguntaría qué estaría diciendo Gustavo Petro si personas enemigas de él se bajaran al lado de su casa a pintar la toma del Palacio de Justicia del M-19 y a hostigar a su familia. Ahí sí no le gustaría”, sentenció.

Por último, Paloma Valencia le pidió a la militancia del Centro Democrático que no caiga en provocaciones: “Nosotros le pedimos a nuestros seguidores que las casas de las familias son sagradas. La política tiene un escenario, que es la plaza pública y los debates”, finalizó.