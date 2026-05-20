Medellín tendrá gran campaña de reciclaje en homenaje a la labor de los recicladores de la ciudad

Medellín

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, la Alcaldía de Medellín instaló en el Parque de las Luces la exposición “Medellín se vive mejor cuando reconocemos a quienes limpian la Tacita de Plata” y realizó la “Reciclatón por la Tacita de Plata”. Ambas actividades forman parte de la estrategia distrital para fortalecer a las organizaciones de recicladores de oficio y sensibilizar a la ciudadanía sobre la transición hacia un modelo de economía circular.

La muestra fotográfica y pedagógica, ubicada en la galería urbana del parque, permanecerá abierta al público de forma permanente hasta el 30 de julio. La exhibición rinde homenaje a la trayectoria de 22 recicladores de oficio que representan a igual número de asociaciones locales. Paralelamente, instituciones del sector como la Biblioteca de EPM se vincularon a la jornada, destacando el uso de materiales recuperados por estas organizaciones en el desarrollo de sus actividades pedagógicas y comunitarias.

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De acuerdo con los datos oficiales del Distrito, Medellín cuenta actualmente con 5.066 recicladores censados y 34 organizaciones registradas, de las cuales 27 prestan formalmente el servicio público de aprovechamiento. Durante el año 2025, el volumen de residuos recuperados en las comunas y corregimientos alcanzó las 86.039 toneladas, lo que representa un incremento del 63.8 % en comparación con las 52.539 toneladas reportadas durante el periodo 2024.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga, señaló que el fortalecimiento de este sector es clave para reducir la contaminación y aumentar las metas de recuperación de insumos de alto valor para la industria. Como parte de las actividades, se llevó a cabo una jornada de recolección en alianza con Plastieco, donde ciudadanos, comerciantes y servidores públicos entregaron materiales aprovechables secos y limpios, tales como plástico, cartón, papel, vidrio y metales.