Polémica por declaración de Petro que llamó a las periodistas “muñecas de la mafia”

Colombia

El 30 de agosto de 2024, el presidente Gustavo Petro desató una controversia durante la ceremonia de posesión de Iris Marín como Defensora del Pueblo en Nuquí. Durante el evento, Petro se refirió a las periodistas como “muñecas de la mafia”, sugiriendo que están vinculadas al narcotráfico y que han contribuido a la criminalización de la protesta. Sus comentarios provocaron una fuerte reacción de comunicadores y políticos.

La senadora María Fernanda Cabal y el senador Miguel Uribe criticaron duramente al presidente, argumentando que sus palabras demuestran un desprecio hacia las mujeres y desvían la atención de problemas políticos cruciales. Cabal afirmó que Petro debería “respetar a las mujeres” y elevar el nivel del debate nacional. Por su parte, Uribe resaltó la valentía de las periodistas y cuestionó el respeto del presidente hacia ellas.

Iris Marín, la nueva Defensora del Pueblo, también se pronunció en contra de las declaraciones del presidente. Marín afirmó que no justificará el lenguaje discriminatorio ni estigmatizador. “No esperen de mí como Defensora del Pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres. Seré coherente: la columna de esta Defensoría del Pueblo es la igualdad. Rechazo toda forma de violencia contra las mujeres”, declaró Marín. Añadió que “no hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas” y pidió un debate respetuoso y libre de ataques.