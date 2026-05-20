Foscal instala módulos de donación de células madre para salvar vidas en Santander. ¿Cómo donar?

La Clínica Foscal en Santander se convirtió en la primera institución del nororiente colombiano en implementar módulos de inscripción autónoma para la donación voluntaria de células madre, una estrategia que busca aumentar el número de donantes en el país y brindar nuevas oportunidades de vida a pacientes que requieren trasplantes.

La iniciativa se desarrolla en articulación con el programa ‘DarCélulas’, liderado por el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), y permitirá que cualquier persona interesada pueda registrarse como potencial donante de manera sencilla y segura.

Según la información entregada por la clínica, en Colombia siete de cada diez pacientes que necesitan un trasplante de células madre no encuentran un donante compatible dentro de su familia, por lo que dependen de registros voluntarios para tener una posibilidad de tratamiento y recuperación.

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Los módulos instalados en la Foscal están dirigidos a personas entre los 18 y 55 años, con buen estado de salud y un peso superior a los 50 kilogramos. El proceso consiste en acercarse al punto de donación, recibir un kit y realizar una muestra de saliva con un hisopo, la cual posteriormente es depositada en un buzón especial.

“La mayoría de los pacientes que necesitan un trasplante no tienen un donante familiar. Estamos hablando de un 70% que depende de registros voluntarios para tener una posibilidad de curación”, explicó Claudia Sossa, directora del Servicio de Hematología de la Clínica Foscal.

La especialista señaló además que ampliar los registros nacionales es clave debido a la alta diversidad genética de la población colombiana, lo que dificulta encontrar compatibilidades en bases de datos internacionales.

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Actualmente, el registro nacional ‘DarCélulas’ cuenta con cerca de 14.000 donantes voluntarios y ya ha permitido identificar al menos diez donantes compatibles para pacientes colombianos. En el caso de la Foscal, durante los últimos dos años se han realizado 13 trasplantes con donantes no familiares, uno de ellos gracias a este programa.

Con esta estrategia, la institución busca incentivar la participación ciudadana y fortalecer una red de donantes que podría representar una segunda oportunidad de vida para cientos de pacientes en el país.