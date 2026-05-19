Israel intercepta uno de los diez barcos que todavía navegan rumbo a Gaza

Captura de un video de la retransmisión en directo de los propios barcos de la Flotilla Global Sumud en el que se observa cómo los militares israelíes abordan uno de los buques. EFE/Flotilla Global Sumud

Las Fuerzas Armadas de Israel han empezado a interceptar este martes al grupo de diez barcos de la flotilla humanitaria que continuaba rumbo a Gaza, después de que el lunes bloquearan más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes.

El rastreador habilitado por la Sumud Global Flotilla, que organiza esta misión humanitaria, mostraba a las 11:30 GMT (13:30 local) que una de las diez embarcaciones operativas que se dirigían a la Franja ya ha sido interceptada.

Este primer barco, que encabezaba la expedición, se encontraba a 82,1 millas náuticas de Gaza (unos 152 kilómetros).

“La interceptación continúa. En estos momentos, buques militares de las Fuerzas de Defensa de Israel están abordando ilegalmente nuestra flota. Nos mantenemos en máxima alerta mientras seguimos nuestro rumbo hacia Gaza. No nos dejaremos intimidar”, informó la Sumud Global Flotilla.

En un comunicado difundido hoy, la Freedoom Flotilla Coalition, coorganizadora de la expedición, confirmó que 70 activistas a bordo de diez barcos seguían en ruta hacia Gaza, mientras que cifra en 400 los “participantes civiles desarmados” de 45 países que han sido “secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas militares israelíes”.

La organización indicó además que el buque “prisión” en el que fueron recluidos los capitanes, tripulación y activistas tras las interceptaciones del lunes se ha desplazado lentamente hacia el puerto israelí de Ashdod.

Al menos 54 embarcaciones con unas 500 personas zarparon el pasado 15 de abril desde Barcelona rumbo a Gaza, pero la amplitud de la flotilla ha quedado diezmada por dos olas de bloqueos israelíes: una que tuvo lugar cerca de Grecia a finales de abril y la que se registró el lunes en aguas internacionales próximas a Chipre.

La flota fue interceptada frente al litoral suroeste de esta isla mediterránea, según sus organizadores, que denuncian la detención de varios participantes, entre ellos la hermana de la presidenta de Irlanda y exparlamentaria izquierdista, Catherine Connolly.