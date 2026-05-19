Zapatero niega haber influido en rescate de Plus Ultra: es el primer expresidente español imputado

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este martes que “jamás” hizo gestiones ante ninguna administración pública a favor del rescate de la aerolínea Plus Ultra, horas después de que la Audiencia Nacional lo imputara por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

“Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, garantizó Zapatero en un video remitido a los medios tras recibir la notificación judicial que lo cita a declarar ante el juez José Luis Calama el próximo 2 de junio.

El exjefe del Gobierno entre 2004 y 2011 se convierte así en el primer expresidente español en democracia en ser imputado. La Audiencia Nacional lo señala como el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para obtener beneficios económicos mediante intermediación ante instancias públicas, principalmente en favor de Plus Ultra.

En su defensa, Zapatero aseguró no haber tenido “ninguna sociedad mercantil, ni en España ni fuera de España, ni directamente ni a través de terceros”.

Registros y una aerolínea con vínculos venezolanos

Este martes, el magistrado ordenó el registro de la oficina de Zapatero en Madrid y de otras tres empresas, una de ellas vinculada a sus hijas, según medios españoles. La trama habría utilizado “sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos” para ocultar el origen y destino de los fondos, según la Audiencia Nacional.

En el centro del caso está el rescate de Plus Ultra, una pequeña aerolínea que recibió 53 millones de euros de dinero público en marzo de 2021, en plena pandemia de covid-19, a través de un fondo especial del Gobierno de Pedro Sánchez destinado a empresas “estratégicas”. En aquel momento, la compañía solo cubría rutas con Ecuador, Perú y Venezuela con cuatro aviones.

Las pesquisas apuntan a una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero que habría actuado como intermediario financiero para el pago de comisiones ocultas.

Reacciones políticas

La imputación generó de inmediato reacciones políticas. El Partido Popular (PP) aprovechó la noticia para atacar al actual presidente Pedro Sánchez: “Zapatero es la musa del sanchismo y esa musa está imputada”, lanzó el partido de derecha.

El Gobierno, por su parte, pidió respetar “la presunción de inocencia” de Zapatero y destacó los avances sociales de su gestión, entre ellos la derrota de la banda terrorista ETA.

La noticia llega dos días después de una nueva derrota electoral del Partido Socialista en Andalucía y en medio de varias investigaciones judiciales que rodean al entorno de Sánchez, incluidos su hermano David y su esposa Begoña Gómez.