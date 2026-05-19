Las obras del Intercambiador de Ternera iniciarán el 3 de junio en el cumpleaños de Cartagena

La Alcaldía de Mayor Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, avanza en un proceso clave para iniciar con la construcción del Intercambiador de Ternera, un megaproyecto sin precedentes en las últimas décadas y considerada la obra de infraestructura más ambiciosa e importante desde la construcción del Viaducto Gran Manglar, junto al Intercambiador de La Carolina.

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En detalle, el intercambiador de Ternera estará conformado por un moderno puente vehicular de dos carriles, dos vías de enlace y varios carriles de desaceleración para reorganizar el flujo vehicular y reducir tiempos de desplazamientos, ahorrando más de 40 minutos a una hora que pierden los conductores en el mismo punto actualmente.

El intercambiador será construido en la intersección de la Cárcel de Ternera y la bomba Terpel que da ingreso a sectores como Parque Heredia, la Universidad San Buenaventura, El Recreo, entre otros; y su ejecución se dará en un plazo de 24 meses: cuatro para los estudios y diseños; y veinte para el desarrollo de las obras. Su costo será de $80.040 millones.

A propósito, el alcalde Dumek Turbay informó que el próximo 3 de junio arrancan las obras, en el marco de las celebraciones de los 493 años de Cartagena, debido a que el proceso registra un avance cercano al 40 % en materia de gestión predial. En total, son 11 predios involucrados, entre viviendas, establecimientos comerciales y áreas institucionales necesarias para el desarrollo de la obra.

Dentro de los predios particulares se encuentran viviendas familiares y otras con actividad comercial, como talleres, llanterías, almacenes y otros negocios, cuyos propietarios han venido respondiendo favorablemente a las propuestas presentadas por el Distrito. De hecho, uno de los casos ya se encuentra acordado y en etapa final de legalización para proceder con el desembolso correspondiente.

La mayoría de propietarios particulares han mostrado disposición positiva frente al proceso, lo que ha permitido avanzar según los tiempos establecidos y se espera que en las próximas semanas estén surtidos los trámites legales para poder iniciar la ejecución de las obras civiles.

Sin embargo, Turbay aseveró que los lotes y predios con los que no se llegue a negociaciones justas por decisiones unilaterales de propietarios o falta de voluntad, a corte del viernes 29 de mayo, estos serán expropiados mediante actos administrativos del Distrito.

Además, se adelantarán procesos policivos para recuperar espacio público invadido por todo tipo de comercios en las inmediaciones de la Cárcel de Ternera.

En paralelo, también se adelantan conversaciones con entidades del orden nacional, específicamente sobre áreas pertenecientes al Inpec y al Colegio de la Policía, cuyos predios son fundamentales para habilitar el ingreso de la maquinaria y el desarrollo inicial de la obra.

En estos casos, el proceso continúa en etapa de concertación institucional con el objetivo de que las áreas solicitadas pasen pronto a manos del Distrito en beneficio del Intercambiador de Ternera y de la movilidad de miles de cartageneros.

En el componente social, el Consorcio ME, contratista elegido para la obra, ha venido desarrollando jornadas de socialización con la comunidad y se conformó el comité de participación ciudadana del proyecto. Además, avanzan las actas de vecindad, que ya alcanzan cerca del 90 % de ejecución, como parte del acompañamiento social y técnico que requiere una megaobra de esta magnitud.

El Intercambiador de Ternera es un megaproyecto que beneficiará a barrios como San José de los Campanos, La Princesa, Parque Heredia, El Recreo, Alameda La Victoria, San Fernando y sectores aledaños. Además, al transformar para bien la movilidad de una de las entradas a Cartagena, se proyecta que sean más de 500 mil personas las beneficiadas a diario.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, el DATT y el EPA, implementará planes de manejo social, ambiental y de tráfico para minimizar impactos a las comunidades vecinas durante la realización del proyecto. Así mismo, se proyecta la construcción de vías complementarias para garantizar la movilidad en la zona.

El Intercambiador de La Carolina eliminará dos semanas que pasan los cartageneros en trancones

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación, maneja un mapa de calor de Cartagena que registra la densidad poblacional por hectáreas. Este mapa satelital también tiene un elemento que analiza el tráfico vehicular; el cual, en horas pico, registra que donde estarán los Intercambiadores de La Carolina y de Ternera son los más densos y problemáticos, en cuanto a congestiones viales, al ser zonas donde habitan más 400 mil personas.

Según Planeación, Cartagena actualmente es la segunda ciudad con menor velocidad promedio del país con una velocidad promedio de 20km/h en tránsito vehicular. Esto sucede porque el nivel de congestión es del 40% (por cada 10 min teóricos de viaje, se suman 4 minutos por congestión).

En sectores como Ternera y La Carolina, el problema se agrava, especialmente en horas pico por ser entradas a la ciudad, pues la velocidad promedio hoy en dichos tramo es de 10km/h (30 min extra). El nivel de congestión es del 82%

Esto significa que cada año una persona gasta 13 días adicionales al transitar por este tramo. Por ende, para el secretario Camilo Rey, tras la entrega de los intercambiadores, se revolucionará para bien el tránsito vehicular en el sur de Cartagena, “eliminando dos semanas que pasan los cartageneros al año en el embotellamiento de esos sectores”.