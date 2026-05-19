Alcaldía de Cartagena y el IPCC despiden a Totó la Momposina con un homenaje musical

La Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) rinden el día de hoy un sentido tributo musical y velatón a la cantautora Totó la Momposina, la mujer que llevó la identidad, el ritmo y la herencia de los pueblos del río Magdalena a los escenarios más exigentes del mundo entero. La ciudadanía y el sector cultural se reunirán este martes a partir de las 5:30 p. m. en el Parque Espíritu del Manglar, para honrar la memoria y el legado de la gran embajadora de la música tradicional colombiana.

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Sonia Bazanta Vides, conocida mundialmente como Totó la Momposina, dedicó su vida entera a la preservación y difusión de la cumbia, el bullerengue, la chalupa y el mapalé. Nacida en una familia de músicos, la artista se convirtió en la embajadora cultural de Colombia por excelencia, logrando que el folclor del Caribe fuera admirado en Europa, América y Asia. Su legado trasciende las partituras, pues su figura representó la fuerza de la mujer afrodescendiente e indígena, visibilizando la riqueza de los saberes ancestrales que hoy forman parte de la columna vertebral de la identidad regional.

“Hoy el Caribe y el mundo entero lloran a una de sus hijas más ilustres, una mujer que no solo cantó nuestra historia, sino que la dignificó con orgullo. Totó la Momposina nos enseñó el valor real de nuestras raíces, de la música de los tambores y de la tradición oral que nos define. En Cartagena recibimos esta noticia con profundo dolor, pero también con la firme convicción de que su voz nunca se apagará porque está sembrada en el alma de cada caribeño. Desde el Gobierno Distrital queremos invitar a toda la ciudadanía a que nos acompañe a honrar su memoria en una noche que estará llena de su propia esencia: música, luz y agradecimiento eterno”, dijo Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

Por su parte, Shirley Tuñón, directora del IPCC exclamó: “Despedimos a la gran maestra, a la reina del bullerengue que con su pollera y su canto le demostró al mundo entero la majestuosidad de nuestro folclor. Totó la Momposina fue una investigadora incansable de los ritmos de nuestra tierra y su legado es un patrimonio vivo que tenemos el deber de mantener encendido en cada rincón de Cartagena. Con este tributo se busca abrazar su memoria, recordar su inigualable trayectoria y asegurarnos de que las nuevas generaciones entiendan la dimensión de su obra”.

El emotivo encuentro musical se llevará a cabo con velas y cantos tradicionales para recordar la trayectoria, anécdotas e historia de la cantautora. La Alcaldía de Cartagena y el IPCC han preparado un espacio de comunión y respeto donde los asistentes se reunirán en torno al legado de la artista. El espacio contará con la participación de músicos locales quienes interpretarán los temas más emblemáticos de la maestra para despedirla al ritmo de los tambores que ella tanto amó.