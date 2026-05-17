Conductor ebrio causó accidente en la vía Cartagena – Barranquilla y terminó capturado

Un conductor que se movilizaba en estado de embriaguez fue capturado por unidades de la seccional de Tránsito y Transporte Bolívar luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre la vía Cartagena – Barranquilla, Ruta 9006, kilómetro 0+400.

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De acuerdo con las autoridades, el hombre conducía un vehículo tipo automóvil de placas FXU-056 cuando ocurrió el siniestro vial. Tras ser sometido a la prueba de alcoholemia mediante equipo alcohosensor, el resultado arrojó positivo para primer grado de embriaguez.

Por estos hechos, fue capturado por el delito de lesiones culposas agravadas por embriaguez, contemplado en el artículo 120, agravado por el artículo 110 numeral 1 del Código Penal, y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Según se conoció, durante el procedimiento el implicado habría ofrecido dinero a los uniformados con la intención de que omitieran el procedimiento policial; sin embargo, los policías actuaron con transparencia y apego a la ley.

Las autoridades señalaron que el accidente dejó personas lesionadas, quienes recibieron atención médica oportunamente. El caso fue atendido por unidades de tránsito que llegaron al lugar para adelantar los actos urgentes y restablecer la movilidad sobre este importante corredor vial del departamento.

La Policía Nacional reiteró que conducir bajo los efectos del alcohol continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales en el país, por lo que se mantendrán los controles preventivos y operativos en las diferentes vías de Bolívar, especialmente durante los fines de semana y jornadas de alta movilidad.

“No vamos a permitir que conductores irresponsables pongan en riesgo la vida de los demás actores viales. Reiteramos el llamado a la ciudadanía para que respeten las normas de tránsito y eviten conducir bajo los efectos del alcohol”. Señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento Policía Bolívar.