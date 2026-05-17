Aguas de Cartagena promueve el uso responsable del agua durante racionamientos

Racionamiento afecta al 100 % del casco urbano y tres veredas del municipio

Con el propósito de acompañar a la ciudadanía durante el ajuste temporal en la distribución del servicio y promover hábitos de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, Aguas de Cartagena comparte recomendaciones para su consumo responsable:

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– Reducir el tiempo de ducha.

– Cerrar la llave mientras se cepillan los dientes o se enjabonan los platos.

– Utilizar baldes en lugar de mangueras para labores de limpieza.

– Reutilizar agua en actividades domésticas.

– Usar la lavadora con carga completa.

– Revisar periódicamente posibles fugas en llaves, sanitarios y tuberías.

Asimismo, Aguas de Cartagena recomienda a los usuarios consultar los horarios oficiales del servicio para planificar actividades como el lavado de ropa, el almacenamiento básico de agua y otras rutinas domésticas.

En las zonas programadas, se recomienda hacer un uso racional del recurso y almacenar únicamente las cantidades necesarias para las actividades básicas del hogar.

También se invita a la ciudadanía a almacenar agua bajo condiciones higiénicas adecuadas, utilizando recipientes limpios y debidamente tapados para evitar contaminación o malos olores.

La programación de barrios y sectores puede consultarse en la página web de Aguas de Cartagena www.acuacar.com, en la sección “Mantenimientos programados”, y en las redes sociales oficiales de la empresa: Facebook: Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., Instagram: Aguas de Cartagena y X: @Acuacar.

La compañía continuará informando oportunamente sobre la programación del servicio y reitera su compromiso con las acciones necesarias para optimizar el sistema.