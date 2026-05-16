Cristian Ayala y la frase que separa a quien intenta cambiar de quien realmente avanza

Para Cristian Ayala, no todos llegan al cambio desde el mismo lugar. Algunos llegan buscando probar. Otros llegan con una decisión tomada. Esa diferencia, dice, se nota mucho antes de que aparezcan los resultados.

No está en la cantidad de técnicas que alguien conoce. Tampoco en la seguridad con la que habla al comienzo. Está en la forma en que se para frente al problema.

Algunos dicen: “estoy intentando”. Otros dicen: “esto se resuelve sí o sí”.

Para Cristian Ayala, la diferencia entre esas dos formas de hablar no está en sonar más motivado ni en tener una actitud más fuerte. Está en otro lugar. “‘Intentar’ es una palabra trampa”, explica. “Te deja la puerta abierta para fracasar con dignidad. ‘Se resuelve sí o sí’ cierra esa puerta.”

Cuando esa puerta se cierra, dice, la persona empieza a moverse distinto. No porque todo se vuelva fácil ni porque aparezca una seguridad mágica. Más bien porque ya no está negociando internamente si va a hacerse cargo o no. Esa parte, la más incómoda, ya quedó decidida.

No lo dice como promesa. Lo dice como algo que ha visto repetirse en personas muy distintas entre sí.

A partir de su trabajo con Yin Yang Game, Cristian Ayala ha identificado otro patrón que aparece cuando el cambio empieza a volverse real: la honestidad. No una honestidad general, de frase bonita. Una más concreta. La de poder decir en voz alta algo que incomoda sin salir corriendo a defenderse.

“Los que cambian son los que pueden decir en voz alta ‘tengo 38 años y nunca tuve una pareja que me guste de verdad’ sin que se les caiga el ego”, dice. “Esa frase, dicha sin defensas, es el primer paso.”

La frase no busca impresionar. Tampoco tiene mucho adorno. Lo que marca es el momento en que alguien deja de cubrir el problema con explicaciones y empieza a nombrarlo como es. Sin hacerlo más grande para darse lástima. Sin hacerlo más pequeño para no sentir vergüenza.

Ese punto, para Ayala, importa más que el perfil de quien llega. Puede ser alguien joven, un profesional con recorrido, una persona con logros visibles o alguien que apenas empieza a ordenar su vida social. El denominador común no está en lo que tienen ni en lo que muestran. Está en esa disposición rara, difícil, de mirar algo sin convertirlo enseguida en excusa.

Quien escucha a Cristian Ayala hablar de esto nota algo. No está vendiendo una fórmula ni prometiendo una transformación rápida. Está describiendo una escena que parece simple, pero que no siempre ocurre: alguien deja de hablar desde la defensa y empieza a hablar desde la responsabilidad.

Antes de ese momento, cualquier herramienta puede quedarse flotando. Una técnica, una conversación, una idea nueva. Todo suena bien, pero no aterriza del todo. Después, en cambio, las mismas herramientas empiezan a tener otro efecto porque la persona ya no las usa para esconderse, sino para moverse.

Quizá por eso, cuando alguien llega con un “estoy intentando”, Cristian Ayala no descarta la conversación. Espera. Sabe que a veces esa frase cambia. Y cuando cambia, no cambia solo una palabra. Cambia el lugar desde donde la persona empieza a trabajar consigo misma.