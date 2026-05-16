Capturados ‘El Junior’ y ‘El Antony’ con un revólver y municiones

En el marco del “Plan Bastión”, durante operativos contra el porte ilegal de armas y acciones orientadas a la protección de la vida, la Policía Nacional de Colombia capturó en las últimas horas a dos sujetos en el sur de la ciudad.

En planes de registro y control en el sector La Primavera, del barrio Nelson Mandela, se capturó un sujeto de 48 años conocido como ‘El Antony’, natural de Cartagena, a quien le fue incautada un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con cinco cartuchos de igual calibre sin percutir.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico para analizar si ha sido utilizadas en hechos de afectación a la seguridad ciudadana.

De igual forma, en el sector Las Parcelas, del barrio El Reposo, fue capturado un sujeto conocido como ‘El Junior’, de 27 años, quien tenía en su poder cinco cartuchos calibre 9 milímetros sin percutir.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 276 personas, logrando incautar 247 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Continuamos obteniendo resultados en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a denunciar y a colaborar para lograr la captura y judicialización de quienes afectan la seguridad y la convivencia”, aseguró.