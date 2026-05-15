Trump anuncia acuerdos “fantásticos” con China tras cumbre en Pekín, pero sin confirmación oficial

El presidente estadounidense Donald Trump afirma haber alcanzado “acuerdos comerciales fantásticos” y resuelto “muchos problemas” en su cumbre con su homólogo chino Xi Jinping, pero horas después de que concluyera este viernes se desconocen los pormenores.

Trump viajó a Pekín con el objetivo de cerrar acuerdos en sectores como la agricultura, la aviación y la inteligencia artificial, además de paliar las diferencias en áreas geoestratégicas conflictivas.

Lea aquí: Donald Trump abandona Pekín tras concluir su visita de Estado a China

El presidente republicano afirmó que Xi ha accedido a ayudar a abrir el estrecho de Ormuz ya comprar aviones Boeing y más petróleo y soja estadounidenses.

Pero no ha habido anuncios oficiales.

Preguntado sobre el tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino no confirmó ni desmintió las declaraciones de Trump.

Esta cautela refleja el tono de la cumbre.

Vea aquí: Trump dice que Xi y él comparten una visión “similar” sobre el fin a la guerra en Irán

Trump describió a Xi como un “gran líder” y “amigo” pero Pekín era más moderado.

El viernes, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que de la visita han surgido “muchas cosas buenas”.

“Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países”, recibió Trump, mientras Xi lo acompañaba por los jardines de Zhongnanhai, el complejo central del gobierno chino junto a la Ciudad Prohibida en Pekín.

“Hemos resuelto muchos problemas diferentes que otras personas no habrían podido resolver”, añadió el republicano.

Le puede interesar: China destaca nuevos consensos entre Xi y Trump y pide reabrir Ormuz “lo antes posible”

Además, el presidente negó haber hablado sobre aranceles con su homólogo chino, Xi Jinping, a pesar de la guerra comercial entre ambas potencias.

Por su parte, Xi aseguró que fue una “visita histórica” ​​y que, a día de hoy, ambas partes establecieron “una nueva relación bilateral, que es una relación de estabilidad estratégica constructiva”.

En las calles de la capital, la gente también opta por la prudencia.

“Esta reunión podría considerarse un éxito, aunque, para ser sinceros, ninguno de nosotros tenía grandes expectativas”, declaró a la AFP Zhang Yong, un informático de 46 años.