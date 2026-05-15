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15 may 2026 Actualizado 13:42

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Internacional

Trump revela que habló sobre Taiwán con Xi y el líder no quiere una lucha por la independencia

De regreso a Washington, Trump confirmó que Taiwán dominó parte central de su cumbre con Xi, quien le dejó claro su rechazo a cualquier movimiento independentista de la isla.

Trump revela que habló &quot;mucho&quot; sobre Taiwán con Xi y que el líder chino no quiere una lucha por la independencia (Photo by Brendan Smialowski - Pool/Getty Images)

Trump revela que habló "mucho" sobre Taiwán con Xi y que el líder chino no quiere una lucha por la independencia (Photo by Brendan Smialowski - Pool/Getty Images) / China Pool

Trump revela que habló &quot;mucho&quot; sobre Taiwán con Xi y que el líder chino no quiere una lucha por la independencia (Photo by Brendan Smialowski - Pool/Getty Images)

AFP

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que él y su homólogo chino, Xi Jinping, “hablaron mucho sobre Taiwán” durante su visita a Pekín.

“El presidente Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán”, una isla de régimen democrático que Pekín reclama como parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar su control, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. “Él no quiere que se produzca una lucha por la independencia”, añadió.

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