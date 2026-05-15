Trump revela que habló sobre Taiwán con Xi y el líder no quiere una lucha por la independencia
De regreso a Washington, Trump confirmó que Taiwán dominó parte central de su cumbre con Xi, quien le dejó claro su rechazo a cualquier movimiento independentista de la isla.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que él y su homólogo chino, Xi Jinping, “hablaron mucho sobre Taiwán” durante su visita a Pekín.
“El presidente Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán”, una isla de régimen democrático que Pekín reclama como parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar su control, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. “Él no quiere que se produzca una lucha por la independencia”, añadió.