DIMAR advierte intensas temperaturas en el Caribe colombiano

Santa Marta

La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y el Servicio Meteorológico Marino Nacional, informa que actualmente el Caribe colombiano atraviesa una fase persistente de tiempo seco, debido a la interacción de diversos factores atmosféricos que limitan significativamente la formación de precipitaciones en la región.

Según el informe, la disminución del vapor de agua en la atmósfera y la presencia de una masa de aire cálida y seca están actuando como un “tapón térmico” que impide el desarrollo de nubosidad y tormentas.

Asimismo, el fortalecimiento del sistema de altas presiones sobre el Atlántico Norte ha intensificado los vientos alisios, favoreciendo el descenso de aire seco y manteniendo cielos mayormente despejados.

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Como consecuencia de estas condiciones meteorológicas, se prevé un incremento significativo en la sensación térmica durante los próximos días, especialmente en zonas costeras y urbanas del litoral Caribe. En el caso de Santa Marta se prevén temperaturas entre los 26 y 34 grados centígrados.