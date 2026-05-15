Trabajadores de Coontacto realizan plantón en Bocagrande por deuda de salarios

Un grupo de aproximadamente 80 trabajadores de la empresa Coontacto, que presta servicios de salud a la EPS Coosalud, adelanta una jornada de protesta pacífica en la entrada del barrio Bocagrande. Los empleados denuncian el incumplimiento en el pago de sus honorarios correspondientes al último mes, una situación que afecta directamente la estabilidad económica de sus familias.

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Kiria Blanquicett una de las empleadas afectadas, señaló que les han dado varias excusas, incluso les indicaron que “Coosalud había realizado los giros correspondientes a la empresa, pero ese dinero no se ha visto reflejado en las cuentas de los trabajadores, o sea, nunca llegó”.

Según los manifestantes, la deuda total ascendería a cerca de mil millones de pesos, afectando a un total de 250 personas, entre las que se encuentran madres cabeza de hogar y mujeres embarazadas que hoy no cuentan con recursos para cubrir arriendos, alimentación o matrículas escolares.

Exigen respuestas de fondo

A pesar de la falta de pago, los trabajadores han mantenido una atención parcial para no desproteger a la población vulnerable. Entre los usuarios afectados por esta crisis administrativa se encuentran pacientes con diagnóstico de cáncer, mujeres gestantes y personas con enfermedades de base que requieren tratamientos de corte y seguimiento riguroso.

“Hay vidas que nos están esperando y exigiendo atención, pero nosotros también tenemos familias que alimentar. Estamos cumpliéndole a una empresa que no nos paga”, manifestó una de las voceras durante el plantón, subrayando que la mayoría de los empleados se encuentran en cese de actividades hasta recibir una respuesta definitiva.

Los manifestantes indicaron que, aunque han tenido acercamientos con representantes legales, las respuestas recibidas hasta el momento han sido calificadas como “paños de agua tibia”. La comunidad trabajadora exige la presencia del presidente de la entidad para que aclare el estado real de las transferencias y brinde una solución inmediata.

La situación en las afueras del edificio Murano, en Bocagrande, se mantiene bajo una marcha pacífica, mientras los empleados de Coontacto advierten que no levantarán la medida de protesta hasta que los salarios adeudados sean cancelados en su totalidad, garantizando así la dignidad laboral y la continuidad de los servicios de salud en la ciudad.