Mujer falleció en Caño del Oro mientras esperaba traslado en ambulancia

Un llamado de atención a las autoridades del distrito hicieron los habitantes del corregimiento de Caño del Oro, en la isla de Tierrabomba, tras conocerse el fallecimiento de una mujer, mientras esperaba la asistencia de una ambulancia acuática.

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Se trata de Zully del Carmen Herrera Bedoya, de 42 años, quien presuntamente murió por complicaciones en su salud derivadas de múltiples convulsiones y una atención que no fue oportuna.

Nativos aseguran que la embarcación se encontraba en otra población, y por eso no pudo efectuarse a tiempo el desplazamiento hacia el Nuevo Hospital Bocagrande.

Por su parte, de la hoy fallecida se conoció que es madre de tres hijos y se dedicaba a labores de masajista y cocina en el sector turístico. Mientras tanto, desde el departamento de salud indicaron que el tema es materia de investigación.