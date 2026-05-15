San José del Playón celebra el Festival del Aguacate con el respaldo de la Gobernación de Bolívar

Con el respaldo de la Gobernación de Bolívar y el liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí, este 16 y 17 de mayo el corregimiento de San José del Playón, en María La Baja, se convertirá en el epicentro de la cultura, la gastronomía y las tradiciones montemarianas con la realización del Festival del Aguacate, una apuesta que busca fortalecer el turismo, impulsar la economía campesina y exaltar la identidad cultural de los Montes de María.

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Durante dos días, propios y visitantes podrán disfrutar de una programación cargada de música, expresiones folclóricas, muestras gastronómicas y actividades tradicionales que giran alrededor del aguacate, uno de los productos agrícolas más representativos de la región.

La agenda arrancará el sábado 16 de mayo desde las 3:00 de la tarde con una emocionante competencia de canotaje, seguida de un conversatorio cultural, una rueda de bullerengue y la tradicional Ruta del Picó, actividades que reflejan la riqueza popular y la memoria cultural de los Montes de María. La jornada también contará con concursos de verseadores, muestras gastronómicas y espacios de integración comunitaria.

El domingo 17 de mayo, desde las 9:00 de la mañana, continuará la Ruta del Picó y, a partir de la 1:00 de la tarde, se desarrollará la gran muestra de aguacateros de los Montes de María, donde productores locales exhibirán la calidad y variedad de este fruto insignia del territorio, impulsando el talento agrícola y la economía rural.

La programación incluirá además muestras gastronómicas de platos típicos montemarianos, concursos tradicionales, presentaciones de verseadores y un show musical con la participación de Fer Bustillo y las Niñas Bullerengueras, en una celebración que promete reunir a familias, turistas y amantes de la cultura caribeña.

El gobernador Yamil Arana Padauí reiteró la invitación a todos los bolivarenses y visitantes para que hagan parte de esta gran fiesta cultural y gastronómica que cuenta con el acompañamiento institucional de la administración departamental.

“Queremos que las familias disfruten de una agenda cultural y gastronómica que resalta lo mejor de los Montes de María. Este festival es una vitrina para nuestros productores, artistas y tradiciones. Desde la Gobernación de Bolívar seguimos respaldando estos espacios que fortalecen nuestra identidad y dinamizan el turismo y la economía local”, afirmó el mandatario.