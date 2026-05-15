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15 may 2026 Actualizado 11:16

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Seguridad, racismo y fuga de talentos, en Poniéndole la Cara a los Jóvenes, con Paloma Valencia

La candidata del Centro Democrático protagoniza el primer episodio del nuevo formato de Prisa Inspira. Una charla directa, en la que las propuestas se toman los reflectores.

| Foto: Caracol Radio

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La conversación en el primer episodio de Poniéndole la Cara a los Jóvenes puso sobre la mesa temas clave para el desarrollo del país y que deberían estar en el centro de la conversación democrática: deforestación en la Amazonía, avance de grupos ilegales, consumo de drogas y tensiones por racismo y desigualdad.

Desde el Guaviare, por ejemplo, jóvenes alertaron sobre la pérdida acelerada de selva y la presión de economías ilícitas; Valencia respondió con propuestas de conservación con incentivos para comunidades y control del crimen organizado. También se habló de drogas sintéticas, seguridad y el reclutamiento de jóvenes por estructuras criminales, en un intercambio marcado por posturas firmes y respuestas directas.

El diálogo escaló hacia temas como crisis en salud, falta de oportunidades, fuga de talento y barreras para mujeres y comunidades afro. Entre diferencias, el mensaje final fue claro: repeler el odio y abrir espacios reales de conversación.

A continuación, el capítulo completo:

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