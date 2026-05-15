Seguridad, racismo y fuga de talentos, en Poniéndole la Cara a los Jóvenes, con Paloma Valencia

La conversación en el primer episodio de Poniéndole la Cara a los Jóvenes puso sobre la mesa temas clave para el desarrollo del país y que deberían estar en el centro de la conversación democrática: deforestación en la Amazonía, avance de grupos ilegales, consumo de drogas y tensiones por racismo y desigualdad.

Desde el Guaviare, por ejemplo, jóvenes alertaron sobre la pérdida acelerada de selva y la presión de economías ilícitas; Valencia respondió con propuestas de conservación con incentivos para comunidades y control del crimen organizado. También se habló de drogas sintéticas, seguridad y el reclutamiento de jóvenes por estructuras criminales, en un intercambio marcado por posturas firmes y respuestas directas.

El diálogo escaló hacia temas como crisis en salud, falta de oportunidades, fuga de talento y barreras para mujeres y comunidades afro. Entre diferencias, el mensaje final fue claro: repeler el odio y abrir espacios reales de conversación.

A continuación, el capítulo completo: