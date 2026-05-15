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15 may 2026 Actualizado 05:50

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Bucaramanga

Nuevo complejo deportivo en Girón, Santander: la inversión fue de $33 mil millones

El complejo fue avalado por MinDeporte tras una revisión técnica y uno de sus escenarios podrá recibir competencias internacionales.

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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