Capturan a alias ‘Jushepe’ y a su prima cuando cobraban millonaria extorsión en Arjona

Capturan a alias ‘Jushepe’ y a su prima. // Policía Metropolitana de Cartagena

En una contundente operación contra la extorsión, uniformados del GAULA de la Policía Bolívar capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Pepes’, cuando recibían dinero producto de una extorsión en el municipio de Arjona, norte de Bolívar.

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Los capturados fueron identificados como alias ‘Jushepe’ y una mujer conocida como Minerva, quienes, según las investigaciones, venían intimidando a un comerciante de la población exigiéndole cinco millones de pesos para permitirle seguir trabajando y no atentar contra él ni su familia.

La investigación adelantada por el GAULA permitió conocer que alias ‘Jushepe’ se hacía pasar como integrante del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Pepes’, organización que estaría intentando expandirse en el departamento de Bolívar.

De acuerdo con las autoridades, Minerva —prima del hoy capturado— fue enviada a reclamar el dinero, mientras alias ‘Jushepe’ esperaba a pocos metros del sitio para posteriormente recibirlo.

Durante el operativo fueron incautados tres millones de pesos en efectivo y un teléfono celular que quedó en poder de las autoridades como elemento material probatorio.

Alias ‘Jushepe’ presenta antecedentes judiciales por concierto para delinquir agravado y hurto.

“Seguimos contundentes contra el delito de extorsión. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier amenaza o exigencia económica a través de la línea 165 del GAULA. La información de la comunidad es fundamental para capturar a estos delincuentes y proteger la tranquilidad de los bolivarenses”. Señaló, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez defina su situación judicial.