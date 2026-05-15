En peligro $1 billón del Fondo Adaptación: denuncia habla de presunto direccionamiento de contratos

La Mojana. // Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

Caracol Radio conoció una carta enviada al Presidente Gustavo Petro, donde se denuncia una presunta operación para direccionar contratos por más de $1 billón destinados a las obras de La Mojana, una de las regiones más golpeadas por las inundaciones y el abandono estatal en Colombia.

La denuncia, enviada directamente al presidente Gustavo Petro Urrego, describe una conversación que habría ocurrido el 24 de abril de 2026 en el despacho de la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez.

Según el relato, en la reunión también habría participado el abogado contratista Mario Felipe Maldonado y, mediante llamada en altavoz, un senador del departamento de Córdoba por el partido de la U. Allí, dice la denuncia, se habría convenido acelerar la suscripción de contratos multimillonarios relacionados con las obras de recuperación de La Mojana.

Según el documento, asegura que existiría un supuesto esquema de comisiones del 8 % sobre contratos adjudicados y señala la existencia de reuniones privadas en el norte de Bogotá, que habría funcionado como “oficina paralela” para tomar decisiones relacionadas con contratación estatal.

También menciona presuntos beneficios indebidos, uso de esquemas de seguridad oficiales y cercanía política entre funcionarios y congresistas.

El documento recuerda que el IICA ya fue utilizado en el pasado como vehículo para administrar recursos públicos que terminaron envueltos en investigaciones penales, sanciones fiscales y condenas judiciales.

La carta cita fallos de la Corte Suprema, decisiones de la Contraloría y antecedentes periodísticos para advertir que “se estaría intentando repetir un esquema históricamente cuestionado”.

La denuncia también sostiene que el Fondo Adaptación administra para 2026 un presupuesto de más de $668.000 millones y que las obras en La Mojana representan recursos superiores al billón de pesos, destinados a comunidades vulnerables afectadas por el cambio climático y las inundaciones.

La carta pide auditorías urgentes, investigaciones disciplinarias y penales, así como medidas de protección para la funcionaria denunciante. Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales de los señalados frente al contenido de esta denuncia.

Cabe indicara, que El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, declaró ante la Procuraduría General una denuncia relacionada con presuntos actos de corrupción al interior del Fondo Adaptación.

Carrillo aseguró que tiene información sobre el presunto cobro de una comisión del 10 % para garantizar la adjudicación de contratos dentro de la entidad.

Manifestó que se trata de una “extorsión” porque al contratista no le pagan, y para hacerlo le cobran el 10% del valor del contrato, lo que se traduce en alrededor de $2.000 millones.

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Carrillo también comentó que en la versión del contratista se dan nombres y se detallan reuniones informales con funcionarios del Fondo Adaptación para cobrar la coima.