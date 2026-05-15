Gobierno busca tumbar suspensión del traslado de ahorros pensionales a Colpensiones

Los ministerios de Trabajo y de hacienda anunciaron que el Gobierno nacional radicó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado contra el auto del pasado 11 de mayo que suspendió el traslado de los recursos de afiliados pensionados a Colpensiones.

Según explicó el funcionario, la acción fue presentada de manera conjunta entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de revertir la decisión judicial que frenó temporalmente el proceso relacionado con los recursos del sistema pensional.

“El ahorro pensional pertenece a las y los trabajadores, no a los fondos privados”, aseguró el ministro, al defender la postura del Ejecutivo frente al manejo de los recursos de los afiliados.

De acuerdo con el Gobierno, no es viable que Colpensiones asuma el pago de miles de pensiones mientras los fondos privados mantienen los recursos y continúan obteniendo rendimientos financieros sobre ellos. En ese sentido, el ministro advirtió que mantener la suspensión enviaría un “mensaje gravísimo” sobre la propiedad de los ahorros pensionales.

El funcionario sostuvo que la defensa del sistema público pensional implica garantizar los derechos de trabajadores y pensionados del país, en medio del debate sobre la implementación de la reforma pensional y la distribución de los recursos entre el régimen público y los fondos privados.

La decisión del Consejo de Estado y el recurso presentado por el Ejecutivo se producen en un contexto de controversia jurídica y política sobre el alcance de los cambios al sistema de pensiones en Colombia.