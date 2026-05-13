Ejército incauto millonario cargamento de contrabando en vías del sur del Huila

Neiva

La Novena Brigada del Ejército Nacional, lograron un importante resultado en las vías del sur del Huila, al impedir el ingreso de mercancía irregular que pretendía ser distribuida en el comercio regional. El operativo se desarrolló en zona rural del municipio de Pitalito.

En medio del operativo fueron retenidas más de 15 mil unidades de medias, más de cinco mil prendas de vestir y cerca de mil quinientas bebidas de origen extranjero. De acuerdo con el avalúo preliminar realizado por funcionarios de la DIAN, la mercancía tendría un costo cercano a los 98 millones de pesos.

Según el Brigadier General, Cesar Agusto Suarez, comentó que “La acción militar tuvo lugar en la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, donde soldados instalaron un puesto de control sobre uno de los corredores viales de la zona. Durante la inspección a un vehículo de carga, las autoridades detectaron que los productos transportados no contaban con los soportes legales requeridos.

Esta actividad de contrabando golpea la economía formal y genera pérdidas fiscales para el Estado. El material decomisado quedó a disposición de las entidades competentes, encargadas de adelantar los procesos administrativos y judiciales correspondientes.