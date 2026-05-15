Defensoría del Pueblo pide celeridad y rigor en investigaciones por asesinato de Claribel Moreno

La Defensoría del Pueblo, al rechazar el asesinato de Claribel Moreno Castillo, madre de joven desaparecida en Cartagena en 2021, en zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, hizo un llamado urgente para que se adelante con celeridad, rigor y enfoque diferencial las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias y los responsables del homicidio.

Igualmente, solicito a las autoridades que se determine si este crimen guarda relación con su labor de búsqueda y con las amenazas previamente denunciadas.

Según información preliminar de las autoridades, Claribel fue atacada con arma de fuego mientras se movilizaba en moticicleta sobre la vía que conduce del sector La Novillera al corregimiento de Robles, en cercanías del puente de Río Claro.

Reconocida líder

Claribel Moreno, durante casi cuatro años buscó a su hija Natalia Buitrago Moreno, desaparecida en Cartagena el 18 de agosto de 2021. Llevó su caso ante la Fiscalía General de la Nación, medios de comunicación y la plenaria de la Cámara de Representantes, escenario en el que denunció públicamente la lentitud de las investigaciones y la revictimización institucional.

En el marco de esa búsqueda denunció, además, amenazas reiteradas contra ella y su familia, un atentado previo en el que resultó herida una de sus hijas y la necesidad de que otra de sus hijas saliera del país por razones de seguridad.

La Defensoría reitero que las mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos son sujetos de especial protección.

"Su labor, además de legítima, constituye una forma de defensa de derechos humanos reconocida en el ordenamiento interno y en los estándares interamericanos. La violencia contra ellas golpea el derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición de las miles de familias que en Colombia continúan buscando a personas desaparecidas".