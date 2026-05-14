A la cárcel entrenador de fútbol que, al parecer, agredió sexualmente a menor en Cali
Una fiscal seccional le imputó el delito de acto sexual violento, cargo que no fue aceptado y por decisión judicial deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Víctor Julio Lozano Fandiño, un entrenador de fútbol que, al parecer, agredió sexualmente a una menor de 16 años, en Cali.
Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, dan cuenta, de que presuntamente, el pasado 15 de enero, Lozano Fandiño habría citado a la menor a su vivienda con engaños para un entrenamiento porque el gimnasio habitual se encontraba cerrado.
Una vez en el lugar, el hombre presuntamente ejerció violencia para lanzarla a la cama y realizar actos libidinosos contra ella. Asimismo, se pudo establecer que la intimidó con que otra persona la atacaría.
La menor logró escapar del lugar y días después recibió mensaje a su celular donde el hombre, al parecer, le hacía insinuaciones.
Juan Carlos Díaz
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...