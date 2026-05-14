A la cárcel entrenador de fútbol que, al parecer, agredió sexualmente a menor en Cali

El pasado 15 de enero el entrenador habría citado a la menor a su vivienda con engaños para un entrenamiento.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Víctor Julio Lozano Fandiño, un entrenador de fútbol que, al parecer, agredió sexualmente a una menor de 16 años, en Cali.

Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, dan cuenta, de que presuntamente, el pasado 15 de enero, Lozano Fandiño habría citado a la menor a su vivienda con engaños para un entrenamiento porque el gimnasio habitual se encontraba cerrado.

Una vez en el lugar, el hombre presuntamente ejerció violencia para lanzarla a la cama y realizar actos libidinosos contra ella. Asimismo, se pudo establecer que la intimidó con que otra persona la atacaría.

La menor logró escapar del lugar y días después recibió mensaje a su celular donde el hombre, al parecer, le hacía insinuaciones.