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14 may 2026 Actualizado 22:03

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Cali

A la cárcel entrenador de fútbol que, al parecer, agredió sexualmente a menor en Cali

Una fiscal seccional le imputó el delito de acto sexual violento, cargo que no fue aceptado y por decisión judicial deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

El pasado 15 de enero el entrenador habría citado a la menor a su vivienda con engaños para un entrenamiento.

El pasado 15 de enero el entrenador habría citado a la menor a su vivienda con engaños para un entrenamiento.

El pasado 15 de enero el entrenador habría citado a la menor a su vivienda con engaños para un entrenamiento.
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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Víctor Julio Lozano Fandiño, un entrenador de fútbol que, al parecer, agredió sexualmente a una menor de 16 años, en Cali.

Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, dan cuenta, de que presuntamente, el pasado 15 de enero, Lozano Fandiño habría citado a la menor a su vivienda con engaños para un entrenamiento porque el gimnasio habitual se encontraba cerrado.

Una vez en el lugar, el hombre presuntamente ejerció violencia para lanzarla a la cama y realizar actos libidinosos contra ella. Asimismo, se pudo establecer que la intimidó con que otra persona la atacaría.

La menor logró escapar del lugar y días después recibió mensaje a su celular donde el hombre, al parecer, le hacía insinuaciones.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

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