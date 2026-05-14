Asesinan a joven de 19 años en un cementerio de Cali: dos capturados tras ataque sicarial

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cali luego de que un joven de 19 años fuera asesinado a disparos al interior del Camposanto Metropolitano del Norte, en el norte de la ciudad.

El crimen ocurrió en la carrera 1A6 con calle 69, barrio Metropolitano del Norte, cuando la víctima salía de un sepelio y se encontraba en el parqueadero del cementerio. Según información preliminar, sicarios llegaron hasta el lugar y le dispararon frente a varias personas que asistían a las honras fúnebres.

La víctima presentó múltiples heridas por arma de fuego y murió en el lugar de los hechos antes de recibir atención médica.

Tras el ataque, unidades de la Policía Metropolitana de Cali reaccionaron de inmediato y lograron la captura de dos hombres que serían los presuntos responsables del homicidio. De acuerdo con el comandante de la Policía Cali, general Herbert Benavidez, durante el procedimiento también fue incautada un arma de fuego.

Frente a lo ocurrido, la Arquidiócesis de Cali emitió un fuerte comunicado rechazando el asesinato dentro del cementerio y lamentando que un espacio destinado “al recogimiento, la oración y la memoria” haya sido escenario de un acto violento.

En el pronunciamiento, el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, expresó su “profundo dolor y preocupación pastoral” y pidió respeto por los lugares sagrados y por las familias que atraviesan procesos de duelo.

La Iglesia Católica también hizo un llamado urgente a preservar los espacios de paz y evitar que la violencia siga invadiendo escenarios dedicados a la despedida de los seres queridos.