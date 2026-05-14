El sueño mundialista de un joven caleño de BMX que necesita apoyo para llegar a Australia

A los 19 años, José Alejandro Burbano Arias ya sabe lo que es subirse a lo más alto de un podio internacional. El rider caleño, conocido en el deporte como “La Gacela Urbano”, se clasificó para el Mundial de BMX que se disputará en julio en Brisbane, Australia, y ahora adelanta una campaña para reunir los recursos que le permitan representar al Valle del Cauca y a Colombia en la cita orbital.

Su historia con el BMX comenzó hace una década, cuando decidió dejar el fútbol y probar suerte en otros deportes. Nada parecía convencerlo hasta que, pasando cerca de la pista William Alexander Jiménez, en el Coliseo del Pueblo, vio a varios niños entrenando en bicicleta. Ahí nació todo.

“La primera vez que vine a entrenar me caía muchísimo, mantenía en el suelo, pero eso hace parte del proceso. Lo que me enamoró del BMX fue la adrenalina y todo lo que uno siente cuando va en la bicicleta. Desde ahí entendí que este era el deporte que quería para mi vida”, contó Alejandro en diálogo con Caracol Radio.

Sus primeros entrenamientos fueron con una bicicleta pesada que pertenecía a su padre y con más caídas que aciertos. Sin embargo, la disciplina y la constancia terminaron convirtiéndose en la base de su carrera deportiva.

Actualmente, Alejandro entrena en la pista de BMX William Alexander Jiménez junto al Club Deportivo Pro Riders, donde ha fortalecido su proceso deportivo bajo la dirección de los entrenadores Juan Ángel Flores y Juan José Camelo. Además, hace parte de los trabajos de Selección Valle con el profesor Chewy Primera, quienes han sido fundamentales en su preparación física y técnica rumbo a las competencias internacionales.

En su trayectoria ya suma importantes resultados. En 2019 fue campeón Nacional y Departamental, ha sido campeón en todas las competencias nacionales que se realizan en la ciudad de Cali, y en 2023 logró uno de los mayores hitos de su carrera al coronarse campeón Panamericano y subcampeón Latinoamericano en Ecuador, resultado que además le permitió clasificar a su primer mundial en Escocia.

“Era la primera vez que salía del país y me fui solo con 16 años. Me fue bien, contento con la experiencia, aunque se me dificultara un poquito”, recordó el deportista.

Ahora, en 2026, repitió la hazaña. Hace apenas unas semanas se consagró nuevamente campeón Panamericano y campeón Latinoamericano en la categoría cruceros 17-24 años, logrando además el cupo al Mundial de Australia.

Las expectativas de Alejandro están puestas en lograr un lugar entre los ocho mejores corredores del planeta en su categoría. El campeonato se disputa a través de varias rondas eliminatorias, comenzando con mangas de clasificación y avanzando luego a octavos, cuartos de final, semifinales y la gran final. Alcanzar esa última instancia significaría cerrar el torneo como uno de los mejores del mundo en BMX.

Aunque continúa entrenando con la ilusión de pelear por un lugar entre los mejores del mundo, Alejandro necesita apoyo económico para costear el viaje, la estadía y la participación en el campeonato.

“Estamos buscando ayuda para poder viajar al mundial y representar al Valle y a Colombia de la mejor manera. Cualquier granito de arroz cuenta, así sean palabras de motivación, todo cuenta y siempre lo recibiré con las manos abiertas.”, afirmó.

El deportistas vallecaucano espera encontrar respaldo de empresas, instituciones y ciudadanos que quieran sumarse a su proceso y apoyar a uno de los jóvenes talentos del BMX vallecaucano.