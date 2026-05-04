Defensoría alerta por deterioro de libertad de prensa: 469 agresiones en 2025.

En medio de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Defensoría del Pueblo alertó sobre las agresiones contra periodistas colombianos. En el año 2025 se registraron 469 agresiones contra periodistas en el país, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa. Esta entidad deja claro que, sin libertad de prensa, no hay democracia sólida ni participación informada.

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“Este derecho enfrenta hoy desafíos crecientes, pues a las formas tradicionales de censura se suman la estigmatización, la violencia digital, las campañas de desprestigio y la degradación del debate público en entornos digitales. Estas dinámicas afectan tanto a quienes ejercen el periodismo como al conjunto de la sociedad”.

Según Reporteros Sin Fronteras, el país ocupa el puesto 115 entre 180 en la clasificación mundial de libertad de prensa. Para la Defensoría estas cifras reflejan un entorno adverso que limita el ejercicio libre del periodismo y debilita las garantías democráticas.

También hace referencia sobre lo que ha advertido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual.

“La violencia contra periodistas no solo busca impedir investigaciones sobre asuntos de interés público, sino que funciona como un mecanismo de intimidación para silenciar la prensa”.

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La Relatoría también ha alertado sobre contextos de estigmatización sostenida y baja tolerancia frente a la crítica, incluso desde altas autoridades, lo que agrava los riesgos.

Desde la Defensoría del Pueblo hacen un llamado para que el Estado colombiano adopte de manera prioritaria medidas efectivas e integrales de prevención, protección y sanción contra las agresiones a la libertad de prensa en Colombia.