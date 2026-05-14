Sorprenden a mujer entregando panfletos extorsivos de las disidencias en Rovira, Tolima

Tolima

En pleno centro de Rovira fue capturada alias “La Negra”, una mujer que fue descubierta mientras repartía panfletos intimidatorios o citatorios alusivos al frente Joaquín González de las disidencias de las Farc.

La captura fue posible tras el aviso de la comunidad, que alertó a la Policía Nacional sobre la presencia de la mujer, quien repartía los panfletos con aparentes fines extorsivos dirigidos a comerciantes del municipio, según indicó el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

“De inmediato y gracias a las características aportadas por la comunidad, sobre la calle 4 con carrera 4, barrio Centro de Rovira, los uniformados lograron ubicar y capturar a la mujer. Durante el procedimiento se le hallaron en su poder 58 panfletos citatorios con propaganda alusiva a dicho grupo ilegal, un equipo celular y la suma de 650 mil pesos en efectivo”, señaló el oficial.

En el panfleto también se hace alusión a la llegada del frente a Rovira y otros municipios, incluida la capital, Ibagué, donde advierten que ejercerán control territorial ante lo que consideran una falta de presencia estatal en las zonas rurales del Tolima.

“Es nuestro deber como revolucionarios atender el llamado de las comunidades, quienes siempre han creído en nuestro proyecto político-militar y que solicitaban nuestra presencia, a los cuales hoy les decimos que hemos llegado para establecernos en esta hermosa región llena de hombres y mujeres trabajadoras, que sueñan con la construcción de una nueva Colombia”, se lee en el panfleto.

La capturada, junto con los panfletos y demás elementos incautados, quedó a disposición de la Fiscalía 82 Local URI de Ibagué por los delitos de instigación a delinquir y amenazas. Avanza la audiencia virtual de legalización de captura, en la que un juez definirá si le impone medida de aseguramiento en centro carcelario.

En la zona, el frente Joaquín González hace presencia con una estructura dedicada a la extorsión de comerciantes, campesinos y ganaderos. Por estos y otros motivos, Rovira es uno de los municipios considerados de alto riesgo de cara a las elecciones presidenciales, según la Misión de Observación Electoral (MOE).