Capturan a joven mientras cobraba extorsión a una comerciante en Chaparral, Tolima

Tolima

Como alias “Comandante John” se identificaba el joven de 20 años que fue capturado en flagrancia mientras cobraba una extorsión a una comerciante en el barrio Divino Niño de Chaparral, sur del Tolima.

El procedimiento fue realizado por uniformados del Gaula Tolima, junto a la comisión del Territorio Focalizado Antisecuestro y Antiextorsión (TEFA N.° 2), en medio de un operativo desarrollado gracias a labores de inteligencia y policía judicial.

Se trató de un pago de extorsión controlado en un establecimiento comercial, donde fue capturado el joven de 20 años en momentos en que recibía la suma de $1.000.000, producto de una exigencia extorsiva. Durante el procedimiento policial fueron incautados un equipo móvil celular, el paquete con el dinero entregado por la víctima y un recibo de paz y salvo relacionado con el cobro extorsivo.

“De acuerdo con las investigaciones, el hoy capturado venía realizando exigencias económicas a la víctima mediante panfletos enviados en dos oportunidades al establecimiento comercial, intimidándola con supuestas amenazas contra su negocio, su integridad y la de su familia, inicialmente exigiendo la suma de 10 millones de pesos”, indicó el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía 262 Especializada contra Organizaciones Criminales (DECOC) ante el Gaula Tolima, por el delito de extorsión agravada. “A esta hora el implicado se encuentra siendo presentado en audiencia virtual para definir su situación jurídica”, señaló el coronel.