Ataque sicarial deja un hombre lesionado en Cartagena
Según la policía metropolitana el objetivo del atentado tiene antecedentes por varios delitos
En el barrio Juan 23, avenida Crisanto Luque, resultó lesionado con arma de fuego un hombre de 64 años de edad, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde es atendido por galenos.
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De acuerdo a testigos, el herido se encontraba frente a un establecimiento de comercio, cuando se le acercó un sujeto y le disparó en varias oportunidades dándose a la fuga en motocicleta.
Según la Policía Metropolitana de Cartagena, el objetivo del suceso presenta varias anotaciones judiciales como indiciado por delitos como: hurto, amenazas, estafa, abuso de confianza, violencia intrafamiliar, fraude procesal, falsedad en documento público y hurto por medios informáticos.
El caso fue atendido por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal Sijín.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.