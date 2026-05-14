Hombre murió a tiros dentro de su vivienda en El Carmen de Bolívar

Como Adán de Jesús Ortiz Acosta, de 27 años, fue identificado el hombre que perdió la vida tras ser atacado a bala en el barrio 8 de Junio, tercera etapa, en jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar.

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De acuerdo con las primeras versiones entregadas por las autoridades, la víctima se encontraba al interior de su vivienda cuando varios sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar. Uno de ellos ingresó a la casa y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones mientras se encontraba en la sala, causándole la muerte de manera inmediata.

Tras perpetrar el crimen, los responsables huyeron del sitio a alta velocidad. La Policía de Bolívar adelanta las investigaciones para lograr la plena identificación y posterior captura de los implicados en este homicidio.

Según informó la institución, el hoy difunto había sido capturado en enero de 2026 por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y además tenía otro antecedente por el mismo delito.

Se investiga un posible ajuste de cuentas.