Megacolegio de La Boquilla ya tiene un lote priorizado

En el despacho del alcalde Dumek Turbay se realizó una reunión clave con líderes y representantes de La Boquilla, donde finalmente hubo “humo blanco”, para escoger el lote ideal donde se construirá la nueva institución educativa del corregimiento.

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Cabe recordar que desde inicios de su gobierno, Dumek Turbay se comprometió con la construcción de un nuevo megacolegio en La Boquilla; y así atender el déficit en la oferta educativa para miles de niños en este corregimiento de zona norte.

Sin embargo, la falta de un lote propicio que cuente con todos los componentes legales para la construcción o que sólo había opciones de compra de predios privados, que aumentarían los costos de la obra, el proyecto no llegaba a buen puerto.

Tras el encuentro de hoy, y como una gran noticia para la comunidad, quedó definido que el proyecto será levantado en un lote baldío ubicado cerca del hotel Sonesta, frente a las playas de La Boquilla, específicamente en la carrera 9, en un área de 3.934,841 metros cuadrados.

Este es un lote baldío, que tras la concertación con el Consejo Comunitario de La Boquilla, ahora se tramitará con un trabajo conjunto con la Dimar y la Agencia Nacional de Tierras para ser legalizado; y así el Distrito pueda disponer de él e iniciar el proceso contractual para arrancar obras lo más pronto posible.

La decisión representa un paso definitivo para comenzar uno de los proyectos educativos más importantes para esta zona de Cartagena, con una inversión asegurada de más de $20 mil millones destinada a infraestructura moderna, tecnología y fortalecimiento etnoeducativo.

“El talento de nosotros es pasar de inmediato a la acción. Si se define el lote, al día siguiente iniciamos el proceso de contratación. Hoy somos el gobierno con más frentes de obra en Cartagena: 197 obras. Obra que arrancamos, es obra que terminamos”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario aseguró además que el nuevo colegio será diseñado pensando en las necesidades y la identidad cultural de La Boquilla.

“Este colegio quedará en el orgullo de la gente de La Boquilla. Será un colegio digno, con oportunidades y buena educación para nuestra gente. Tendrá media técnica enfocada en temas de pesca, que son importantes para los boquilleros. Vamos a resolver los recursos y, si por el sitio o el entorno se necesitan materiales especiales, los vamos a hacer sin problema”, afirmó el alcalde Turbay.

La nueva institución educativa tendrá un enfoque etnoeducativo que permitirá fortalecer las tradiciones, saberes y el valor cultural de la comunidad, además de ofrecer espacios modernos de aprendizaje, zonas de esparcimiento y mejores condiciones para la formación integral de niños y jóvenes.

“Hoy hablamos de espacios ambientales, de aprendizaje y de esparcimiento. En un año ese colegio estará listo”, agregó el alcalde Dumek Turbay.

Durante la reunión también se anunció que el próximo martes se realizará una visita a La Boquilla junto al director de la Dimar, contralmirante Hermann León, y representantes de la Agencia Nacional de Tierras, como parte del acompañamiento institucional al proyecto.

La construcción del megacolegio busca responder a la alta demanda educativa que actualmente enfrenta la Institución Educativa de La Boquilla y se proyecta como una obra histórica para el corregimiento, pensada para garantizar educación digna, moderna y con identidad cultural para las futuras.