Judicializados presuntos extorsionistas en Bolívar: se hacían pasar como Clan del Golfo

Elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento contra Jushepe Joel Rodríguez Alcalá y Minerva María Géles Alcalá, presuntamente responsables del delito de extorsión.

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La decisión judicial se relaciona con hechos registrados desde el pasado 2 de mayo, cuando un comerciante del municipio de Arjona (Bolívar) recibió mensajes en su celular en los que presuntos integrantes del Clan del Golfo le exigían 5’000.000 de pesos a cambio de no asesinarlo a él y a su familia.

La víctima, asesorada por el Gaula de la Policía Nacional, accedió a cancelar 1’000.000 de pesos.

Las instrucciones dadas por las autoridades permitieron diseñar una estrategia para capturar a las personas que pudieran estar implicadas en el delito. El lugar pactado fue el barrio El Carito de Cartagena.

Poco después de la entrega las autoridades evidenciaron la presencia de la ahora procesada, quien luego de recoger el dinero de una caneca metálica lo habría entregado a Rodríguez Alcalá. En este momento se produjo la captura en flagrancia de las dos personas.

Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad frente al delito imputado y por disposición judicial Rodríguez Alcalá cumplirá medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Geles Alcalá lo hará en un lugar de domicilio.