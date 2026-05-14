Obras del colegio INEM avanzan en un 40% de ejecución

Durante décadas, generaciones enteras de cartageneros estudiaron en el INEM viendo cómo el paso del tiempo iba deteriorando uno de los colegios más emblemáticos de la ciudad. Techos con filtraciones, estructuras envejecidas y espacios afectados por las lluvias terminaron convirtiéndose en parte de la rutina diaria de estudiantes y docentes.

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Hoy, esa historia empieza a cambiar

El Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz avanza en la reconstrucción integral del INEM José Manuel Rodríguez Torices, una de las intervenciones educativas más grandes que actualmente se ejecutan en Cartagena y que busca devolverle dignidad, seguridad y mejores condiciones a una institución que ha marcado la vida de miles de familias cartageneras.

Las obras, lideradas por la Secretaría de Educación y ejecutadas en articulación con distintas dependencias del Distrito, ya presentan avances importantes en la sede principal.

Actualmente se trabaja de manera simultánea en cuatro de los ocho bloques contemplados en esta primera etapa: los bloques 4, 5, 6 y 7. El bloque 4 es el que registra el mayor nivel de avance, con trabajos ya visibles en estructuras metálicas internas, plazoletas y adecuaciones complementarias.

Uno de los logros más importantes hasta ahora es que las cubiertas ya fueron intervenidas al 100 % en estos bloques, resolviendo uno de los problemas históricos más graves del colegio: la intrusión permanente de aguas lluvias que durante años afectó salones y actividades académicas.

Además, ya se realizaron trabajos de perfilería en puertas y ventanas, instalación de vigas metálicas y aplicación de estuco en los salones intervenidos, lo que empieza a mostrar una transformación visible en la infraestructura del plantel.

La obra también avanza en los escenarios deportivos. A la fecha, ya se trabaja en tres de los cinco espacios deportivos contemplados dentro del proyecto, buscando recuperar áreas fundamentales para la formación integral de los estudiantes.

En términos generales, la intervención registra aproximadamente un 40 % de ejecución en la sede principal.

La inversión destinada por la Alcaldía de Cartagena para la rehabilitación de las tres sedes del INEM supera los $38 mil millones y contempla reparación de cubiertas, modernización de redes eléctricas e hidráulicas, adecuación de aulas, urbanismo interior, escenarios deportivos, pintura y recuperación de espacios comunes.

Actualmente, este frente de obra genera 80 empleos, dinamizando además la economía de muchas familias cartageneras.

El alcalde Dumek Turbay ha insistido en que esta intervención representa mucho más que una obra física. “El INEM hace parte de la historia educativa de Cartagena. Aquí se han formado miles de profesionales, deportistas, artistas y ciudadanos. Lo mínimo que merecían nuestros estudiantes era un colegio digno, seguro y moderno. Y eso es precisamente lo que estamos construyendo”, ha reiterado el mandatario.

Mientras avanzan las obras, los estudiantes continúan temporalmente sus actividades académicas en otras instituciones educativas de la ciudad, en medio de un proceso coordinado por la Secretaría de Educación para garantizar la continuidad escolar.

Después de más de medio siglo sin una intervención de esta magnitud, el INEM finalmente comienza a recuperar la infraestructura que durante tantos años necesitó. Y aunque todavía quedan meses de trabajo, en los pasillos, techos y aulas ya empieza a verse algo que hacía mucho tiempo no se sentía allí: esperanza