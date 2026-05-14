Policía capturó a hombre en Cartagena conduciendo un presunto vehículo ilegal

En una lucha frontal contra el hurto de vehículos y motocicletas, la Policía Nacional, a través de unidades de la Seccional de Investigación Criminal, logró la captura en flagrancia de un sujeto conocido como alias ‘Vallenato’, de 33 años, quien presuntamente, circulaba en un vehículo con sistemas de identificación alterados.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El operativo se llevó a cabo en el barrio Amberes, donde investigadores especializados en la identificación de automotores interceptaron una camioneta de alta gama que presentaba inconsistencias en su documentación y marcación física.

El capturado y el vehículo incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo que va corrido del año se han capturado 409 personas por el delito de hurto y se han recuperado 17 vehículos.

“Con estos resultados, la Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha frontal contra los delitos que afectan el patrimonio económico de los ciudadanos, especialmente el hurto de vehículos en todas sus modalidades.” Sostuvo el comandante.