Vuelven las fiestas julianas a Cúcuta

Cúcuta

Con artistas de talla internacional, nacional, talento local y con una serie de actividades culturales, de recreación y de integración la ciudad se empieza a preparar para vivir las fiestas julianas.

El alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo dijo a Caracol Radio que “se trata de recuperar la integración de los cucuteños, de vincular a todas las comunas a través de sus expresiones culturales y de desarrollar actividades que permitan el disfrute de propios y visitantes”.

El mandatario indicó que se van a repetir actividades como el reinado popular, el desfile de carrozas, de carros antiguos y también diariamente la participación de eventos musicales en la plaza de banderas.

Indicó el funcionario que “este es un esfuerzo del equipo de gobierno y de todas las entidades que trabajan con la alcaldía para lograr la organización diaria de las actividades que se van a desarrollar”.

Finalmente señaló que se ha enviado un mensaje a las aerolíneas que tienen este destino para que se estudie la posibilidad de generar una tarifa especial que permita atraer visitantes durante esa época contemplada entre el 31 de agosto y 2 de agosto.