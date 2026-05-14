Comunidad de Arboreto, en Villa del Rosario, denuncia contaminación del agua

Villa del Rosario

La comunidad del conjunto residencial Arboreto, en Villa del Rosario, está denunciando que el agua potable que el acueducto suministra a sus viviendas, llegó contaminada.

Según lo reportó William Bolívar, administrador de este conjunto residencial que está ubicado sobre el anillo vial oriental, desde el pasado sábado 9 de mayo, el agua comenzó a llegar visiblemente contaminada y con un olor fétido que encendió las alertas de toda la comunidad.

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Indicó Bolívar que se hizo el llamado urgente a la empresa de acueducto encargada del suministro del vital liquido, quienes han adelantado “trabajos de subsanación en el tema de hacer la limpieza de la piscina, pero cinco días después, todavía no ha hecho un comunicado oficial mostrando los resultados que arrojaron las pruebas del agua, no han emitido como tal una acción inmediata con las viviendas que fueron afectadas o que posiblemente tengan el agua contaminada en los tanques, sino que se han limitado sencillamente a hacer una limpieza de las tuberías, a suministrar el servicio del agua de acueducto y ya no se tiene claridad si hay posible afectación, si puede haber un riesgo sanitario”.

Son en total 125 viviendas afectadas. Familias que están a la incertidumbre y temen usar el agua que hay en sus tanques aéreos, para evitar posibles afectaciones de salud.

“Se ha informado de esto a la alcaldía, a la secretaría de riesgos, a todos los entes de control que puedan hacer una intervención de manera inmediata, pero a la fecha no se ha visto esa intervención y seguimos a la espera por parte de Aqualia que se comunique formalmente y que haga las acciones respectivas, que puedan corregir esta situación que es un riesgo latente”.

Aunque actualmente se mantiene el suministro de agua en el sector, los residentes cuestionan qué ocurrirá con el agua que permanece almacenada en los tanques de las viviendas y exigen respuestas técnicas, acciones inmediatas y garantías sanitarias para toda la comunidad.