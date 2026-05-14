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14 may 2026 Actualizado 11:18

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Cúcuta

Capturan a hombre con más de seis kilos de cocaína en su vivienda, en Cúcuta

La Fiscalía le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

Imagen de referencia de captura. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de captura. Foto: Getty Images. / Caspar Benson

Imagen de referencia de captura. Foto: Getty Images.
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Cúcuta

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Hermerzon Palomino García, señalado de almacenar estupefacientes en su vivienda ubicada en Cúcuta, Norte de Santander.

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, cargo que fue aceptado por el procesado.

Más información

Según lo dieron a conocer las autoridades, la captura de Palomino García se dio en flagrancia el pasado 10 de mayo, cuando investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana, en articulación con uniformados del Grupo de Operaciones Especiales - GOES-, adelantaron una diligencia de registro y allanamiento.

Durante este operativo, llevado a cabo en una vivienda en el barrio San Gerónimo de la Comuna 7, las autoridades encontraron 6.510 gramos de cocaína, que el hoy capturado, ocultaba en una habitación.

Durante el operativo también fue incautado un teléfono celular, que según el ente investigador, será analizado dentro del caso de esta persona.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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