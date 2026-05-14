Venezuela expresa su preocupación por violencia en el Catatumbo

Norte de Santander

El gobierno de Venezuela en un comunicado alertó sobre la grave problemática que atraviesa la frontera como consecuencia de la violencia que se ha generado en el Catatumbo, Norte de Santander.

Las autoridades del vecino país manifestaron su “profunda preocupación y lamenta la escalada de violencia registrada en la región fronteriza del Catatumbo, producto del conflicto interno colombiano que ha ocasionado víctimas mortales y graves afectaciones a la población en la zona limítrofe”.

Revela el gobierno venezolano que ese país “ha sido sorprendido por estos acontecimientos y rechaza toda acción armada que compromete la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas”.

Y agrega que “nuestro país ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano y observa con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de frontera”.

Finalmente el gobierno vecino expresa que “reitera que la paz y la estabilidad en la región soló podrán preservarse mediante mecanismos de entendimiento y respeto mutuo. evitando acciones que puedan agravar las tensiones o generar mayores riesgos para las poblaciones fronterizas, que durante décadas han cargado con las consecuencias de un conflicto ajeno a su voluntad”.

Desde hace 16 meses las disidencias de las farc frente 33 y el ELN mantienen una disputa territorial por negocios ilícitos en esa región, al norte del departamento.