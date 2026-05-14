Mesa Humanitaria del Catatumbo pide avanzar en diálogos regionales

Norte de Santander.

La Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo lanzó un llamado urgente al gobierno nacional, actores armados e instituciones competentes para avanzar en un diálogo regional humanitario que permita disminuir las afectaciones que está dejando la escalada violenta en esa subregión de Norte de Santander.

A través de un comunicado público divulgado este 13 de mayo, las organizaciones que conforman la Mesa manifestaron su preocupación por el recrudecimiento de las confrontaciones armadas y las recientes afectaciones humanitarias registradas en distintos puntos del Catatumbo, especialmente en zonas rural de Tibú y Sardinata.

Según advirtió la Mesa Humanitaria, los hechos ocurridos durante los últimos días continúan generando escenarios de temor, zozobra, confinamiento, desplazamiento y riesgos para las comunidades rurales.

“Se sigue impactando de manera desproporcionada a comunidades campesinas, población indígena, niños, niñas, adolescentes y liderazgos sociales”, señalaron en el documento.

En el pronunciamiento, la Mesa Humanitaria insistió en la necesidad de implementar medidas urgentes que permitan reducir las afectaciones contra la población civil y contribuir al desescalamiento del conflicto armado en la región.

Además, recordó que desde noviembre de 2025 y febrero de 2026 han presentado propuestas formales ante autoridades regionales y nacionales para avanzar en la creación de una estrategia de diálogo regional humanitario, acompañada de alivios y acciones prioritarias para las comunidades afectadas.

La Mesa también hizo un llamado directo a los actores armados, incluida la Fuerza Pública, para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y eviten acciones que pongan en riesgo a la población civil.

Finalmente, solicitaron al gobierno nacional fortalecer las medidas de protección y garantizar respuestas oportunas en los territorios más afectados por la violencia en el Catatumbo.