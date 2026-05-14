Policía atribuye al ELN ataque contra una patrulla en Ocaña, Norte de Santander

Norte de Santander.

Las autoridades en Norte de Santander atribuyeron al Ejército de Liberación Nacional (ELN) el ataque registrado en la zona rural del municipio de Ocaña, específicamente en el sector del corregimiento de Otaré, sobre la vía que comunica hacia Río de Oro, durante labores de control territorial adelantadas por la Fuerza Pública.

El comandante de la Policía en el departamento, coronel Jorge Bernal, explicó a Caracol Radio que el hecho se presentó en medio de operaciones coordinadas con el Ejército Nacional de Colombia, en un contexto de presencia activa en esta zona estratégica.

“Fuimos objeto de un ataque por parte de este grupo armado organizado ELN en horas de la madrugada, donde gracias a esa reacción policial no tuvimos afectaciones a la vida de ningún policía”, indicó el oficial.

Según Bernal, la reacción oportuna de las unidades permitió la extracción del personal sin novedades hacia el casco urbano de Ocaña, mientras se mantienen despliegues operativos en el área para evitar nuevas acciones armadas.